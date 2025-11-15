Llaman a usuarios a denunciar abusos

Dirigentes de la Coalición de Radio Taxis de Tapachula adheridos al Frente de Transporte Estatal y Federal de la Costa, Frontera y Sierra hicieron un llamado a los conductores del servicio público de pasaje en la ciudad para atender con amabilidad y honestidad a los usuarios y con ello evitar abusos que dañen la imagen del gremio; asimismo, al usuario que se vea afectado puede hacer la denuncia correspondiente ante la oficina de enlace de la Secretaría de Movilidad y Transportes en Tapachula.

Se suman a campaña

En entrevista Alberto Dalí Rincón, Abenamar Rosales y Alfredo Liévano, dirigentes de la Coalición de Radio Taxis de Tapachula que agrupa entre otros sitios: Tx88, Titanium, Cristóbal Colón, Móvil Car, Taxi en Línea, Ejecutivos, Taxitel, Los 400 de Tapachula y Taxis libres, reconocieron la necesidad de evitar abusos en los cobros de las corridas, por ello se suman a esta campaña que busca mejorar el padrón de conductores.

Expusieron que ante cualquier situación irregular el usuario puede denunciar directamente ante la oficina del titular de Movilidad y Transporte en Tapachula, Hugo Pérez Marín, que de manera personal y a través de sus colaboradores ha señalado que estará al pendiente de las denuncias sobre los distintos temas, pero en particular esta semana de denuncias de abusos por el Buen Fin.

Agregaron que también pueden llamar al número telefónico 800 999 99 74, toda vez que tanto el cliente tiene que quedar satisfecho con el servicio como el conductor que lo ofrece, señalaron que es necesario que antes de abordar la unidad se pregunte el costo de la corrida para evitar sorpresas y enojos.

La movilidad en Tapachula es indispensable en estas fechas del Buen Fin, ya que se incrementa la demanda, por ello hacen estas recomendaciones que deben tener vigencia durante todo el año. A esto se suma que cada sitio tiene su oficina independiente a la que pueden pedir información y también reportar los casos de abuso.

El gremio transportista reconoce que en la actualidad se tiene que consolidar el servicio del transporte de pasaje, que el usuario viaje con mayor seguridad, unidades en buen estado; asimismo recomiendan el uso de los “radiotaxis”, que son monitoreados por los mismos sitios y por la autoridad.