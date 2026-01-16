Llaman a vacunarse ante persistente frío

Ante las bajas temperaturas provocadas por el frente frío y el retorno de niñas, niños y adolescentes a las aulas, el secretario de Salud Municipal, Marco Antonio Ordóñez Juárez, exhortó a la población a extremar medidas preventivas, vacunarse y atender de manera oportuna síntomas de enfermedades respiratorias.

El funcionario explicó que desde el mes de octubre de 2025 se ha intensificado la aplicación de vacunas contra influenza, covid y neumococo, las cuales forman parte de las estrategias preventivas que cada año se promueven durante esta época.

Prevención

Subrayó que las condiciones climáticas actuales han generado un incremento en casos de irritación de garganta y resfriados, por lo que insistió en la importancia de la prevención.

Ordóñez Juárez recomendó a la ciudadanía, en especial a los menores que salen de casa muy temprano, a abrigarse de forma adecuada, consumir abundantes líquidos, así como frutas y verduras ricas en vitaminas que fortalecen el sistema inmunológico.

Asimismo, pidió evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que por las mañanas y noches se registran bajas temperaturas, mientras que durante el día, el calor puede ser intenso.

Alerta

En cuanto a los síntomas que podrían alertar sobre la presencia de algún virus o enfermedad respiratoria, señaló que los más comunes son el cuadro gripal y la tos, y que en algunos casos, principalmente en niños y niñas, puede presentarse fiebre.

Ante cualquier síntoma, recomendó acudir al médico para recibir un diagnóstico y tratamiento oportuno, además de resguardarse y evitar exposiciones innecesarias al frío.

Por último, invitó a la población a seguir participando en las jornadas de vacunación y a permitir el acceso del personal de Salud a los domicilios cuando se realicen brigadas.