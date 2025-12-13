Llaman a vacunarse contra sarampión

Autoridades llaman a la población a vacunarse contra el sarampión, acudiendo a los módulos instalados en puntos estratégicos de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, lo anterior se dio a conocer durante una reunión de trabajo, entre el secretario de salud en Chiapas, Omar Gómez Cruz, y la presidenta municipal Fabiola Ricci Diestel, para fortalecer la estrategia de vacunación contra el sarampión.

Gómez Cruz expresó que el sarampión es uno de los virus más contagiosos, pues una persona enferma puede transmitirlo hasta a 21 más.

Subrayó que la vacunación es la herramienta más efectiva para prevenir contagios e invitó a las y los habitantes de San Cristóbal a acudir a los puntos habilitados en la ciudad.

Centros de salud

Dieron a conocer que los centros y macrocentros de vacunación se encuentran en la Plaza de Toros, en La Coleta, el estacionamiento del Teatro Hermanos Domínguez, y en accesos a las tiendas Chedraui y Walmart.

De igual manera en la Jurisdicción Sanitaria, Mercosur, el andador Real de Guadalupe, la Plazuela, el Centro de Salud, Los Pinos y Zona Norte.