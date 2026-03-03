Llaman a vacunarse en las comunidades

Ante el riesgo de propagación del sarampión en la entidad, el delegado de la Cruz Roja en Chiapas, Ángel Tovar Serrano, hizo un enérgico llamado a la ciudadanía para que acuda a vacunarse, destacando que los beneficios superan ampliamente los riesgos mínimos que pudiera presentar la aplicación del biológico, especialmente en zonas donde persiste resistencia cultural a la inmunización.

“Afortunadamente existe la vacuna, entonces tenemos que vacunarnos. No le tengamos miedo a la vacuna, no pasa nada. Es un gran beneficio que debemos hacer”, expresó Tovar Serrano en entrevista.

El delegado explicó que los efectos secundarios de la vacuna son leves y temporales: puede presentarse dolor de cabeza, fiebre o molestia en la extremidad donde se aplica.

Sin embargo, advirtió que las consecuencias de no inmunizarse pueden ser fatales, ya que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves e incluso la muerte.

Tovar Serrano señaló que uno de los principales desafíos para contener la enfermedad es la resistencia a la vacunación en algunas comunidades indígenas, particularmente tsotsiles, debido a factores culturales y de idiosincrasia.

“Por cuestión de idiosincrasia, los tsotsiles tienen cómo práctica no vacunarse y entre ellos se propagó el sarampión. Todavía hay quienes se resisten a vacunarse”, señaló.

Esta resistencia cultural ha derivado en que precisamente en esas zonas se concentre el mayor número de casos registrados en la entidad, lo que enciende las alarmas sanitarias ante la facilidad con que el virus se transmite.

Ante este panorama, Tovar Serrano insistió en la necesidad de que la población acuda a los módulos de vacunación instalados en plazas públicas, parques y centros de salud de todo el estado de Chiapas, donde las campañas se encuentran vigentes y el biológico está disponible de manera gratuita.