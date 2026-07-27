Llaman a valorar a las y los adultos mayores

En el marco de la VI Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores, celebrada este cuarto domingo de julio por la Iglesia católica, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, José Francisco González González, hizo un llamado a las familias y a la sociedad a reconocer el valor de los adultos mayores, fortalecer los lazos entre generaciones y evitar que quienes han dedicado la vida al servicio de sus seres queridos, enfrenten la vejez en el abandono.

El prelado recordó que esta jornada fue instituida por el Papa Francisco en 2021, con el propósito de honrar a los abuelos y personas mayores, fomentar el diálogo entre generaciones y hacer frente a la llamada “cultura del descarte”, una realidad que, señaló, suele relegar a quienes ya no son considerados productivos.

Reflexión

Para la edición de este año, explicó, el Papa León XIV, propuso reflexionar sobre la situación de los adultos mayores.

Destacó que este mensaje también representa una invitación para que las familias, las comunidades parroquiales y la sociedad en general no olviden a sus adultos mayores, sino que los reconozcan como una presencia valiosa, capaz de transmitir la memoria, la fe, la experiencia y la sabiduría a las nuevas generaciones.

“Los abuelos son el puente entre generaciones. En ellos encontramos nuestras raíces, nuestra historia y una riqueza espiritual que no puede perderse”, expresó.

Subrayó que visitar a un abuelo, escuchar sus historias, acompañarlo en la soledad o brindar apoyo a quienes no reciben visitas no debe verse como un acto de compasión, sino como una expresión auténtica de amor y gratitud hacia quienes cuidaron de sus familias.

Responsabilidad social

Asimismo, señaló que esta jornada también invita a reflexionar sobre la responsabilidad social hacia las personas mayores, al advertir que la sociedad actual suele medir el valor de las personas únicamente por su capacidad de producir o generar beneficios económicos.

“Evaluar la dignidad de una persona bajo criterios de productividad es una profunda injusticia. Nuestros mayores merecen respeto, cercanía y reconocimiento por todo lo que han aportado a la sociedad”, enfatizó.

Finalmente, José Francisco González González invitó en especial a las y los jóvenes a recuperar la costumbre de visitar a sus abuelos y a las personas de su entorno, así como acercarse a aquellos ancianos que viven solos o carecen de compañía.