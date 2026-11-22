Con el propósito de proteger el patrimonio de las familias chiapanecas y prevenir fraudes, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que lidera su titular, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, exhorta a la ciudadanía a verificar la legalidad y procedencia de los automóviles y motocicletas usados antes de adquirirlos.

La dependencia advierte que, ante la compra de un vehículo usado, contar con una factura o refactura mexicana no garantiza que un vehículo sea legal, que esté libre de reporte de robo o que haya cumplido correctamente con los procedimientos de importación. Por ello, es importante revisar los números de serie y consultar sus antecedentes en el Registro Público Vehicular (Repuve), así como en el portal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala, cuando corresponda.

Orientación gratuita

Como parte de las acciones de proximidad social y prevención del delito, la SSP pone a disposición de las y los ciudadanos el acompañamiento y orientación gratuita de cualquiera de sus corporaciones policiales, incluyendo el Mando Único y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), para solicitar una revisión preventiva de automóviles y motocicletas usados antes de realizar cualquier operación de compra-venta.

Este servicio es totalmente gratuito y no requiere intermediarios. Por ello, se invita a la población a acercarse con confianza a cualquier corporación de la SSP, evitar gestores y denunciar cualquier intento de extorsión o cobro indebido. Poniendo a disposición el número de Emergencias 9-1-1, el de Denuncia Anónima 0-89 y la aplicación C5 Escudo Pakal, que se encuentran disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.

La Secretaría reafirma su compromiso con esta Nueva ERA, liderada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, de mantener una institución cercana y presente; que escucha, orienta y trabaja para proteger el patrimonio y la tranquilidad de las familias chiapanecas. ¡Cuidar tu patrimonio también es prevenir!