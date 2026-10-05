Llaman a verificar la procedencia del ganado

Con el objetivo de fortalecer la prevención del delito de abigeato y proteger el patrimonio de las familias y productores ganaderos de Chiapas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, exhorta a quienes realizan la compra de ganado a verificar que cada operación cuente con la documentación correspondiente y acredite plenamente su legal procedencia.

Requisitos

Antes de concretar cualquier compraventa, es indispensable revisar que el ganado cuente con factura o comprobante de compraventa, registro de fierro quemador o marca, así como guía de tránsito o movilización; documentos que permiten acreditar la propiedad y legal procedencia de los animales.

Aparicio Avendaño refrendó su compromiso de trabajar de manera preventiva, cercana y coordinada con el sector ganadero para evitar conductas delictivas que afecten su patrimonio. “Comprar ganado de dudosa procedencia también puede generar consecuencias legales”, aseguró.

Con estas acciones, la SSP fortalece la estrategia de Prevenir para el Buen Vivir, bajo los principios del Humanismo que Transforma y Cero Corrupción, para construir un Chiapas más seguro y proteger el patrimonio de quienes trabajan todos los días por el desarrollo del estado.