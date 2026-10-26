Llaman a verificar y proteger información personal

¿Te llegó un mensaje diciendo que un familiar necesita dinero urgentemente, que ganaste un premio o que debes abrir un enlace para evitar el bloqueo de tu cuenta? ¡Cuidado! no todo lo que recibes por WhatsApp es verdad, y detrás de un mensaje aparentemente inofensivo puede existir un intento de fraude, extorsión o robo de información personal.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) invita a detenerse unos segundos antes de responder, compartir información o realizar una transferencia. Recuerda que los delincuentes pueden utilizar fotografías, nombres conocidos y mensajes alarmantes para ganar confianza, si alguien te pide dinero, contraseñas o códigos de verificación, confirma primero su identidad.

Coordinación entre instituciones

En Chiapas, la seguridad también se construye mediante la coordinación entre instituciones, el trabajo conjunto del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno (SSyPC) de México, Omar García Harfuch, y el titular de la SSP, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, forma parte de una estrategia de colaboración entre Federación y Estado que ha reportado resultados en el combate a delitos de alto impacto. En materia digital, esta coordinación también ofrece una oportunidad para acercar a las familias las recomendaciones preventivas de las autoridades federales.

Bajo la visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la prevención es parte fundamental de una seguridad cercana a la gente. Por eso, tú también puedes contribuir: evita reenviar cadenas alarmistas sin verificar su origen, protege tus datos personales, activa la verificación en dos pasos y consulta fuentes oficiales antes de compartir información que pueda generar preocupación en tu comunidad.

Recomendaciones

Si recibes amenazas, mensajes sospechosos o intentos de extorsión, no actúes por miedo, conserva la información que pueda servir para reportar el hecho, bloquea los contactos fraudulentos cuando sea seguro hacerlo y solicita orientación. Ante una emergencia, utiliza la App C5 Escudo Pakal o llama al 911; para proporcionar información de manera anónima sobre posibles delitos, utiliza el 089.

Recuerda: no todo lo que llega a tu celular merece tu confianza, verificar antes de compartir también es una forma de proteger a tu familia y cuidar a Chiapas.