Llaman a vivir Semana Santa con recogimiento y participación

El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, monseñor José Francisco González González, informó que las celebraciones se desarrollarán de manera ordinaria del Domingo de Ramos a la Vigilia Pascual, mientras hizo un llamado a evitar festividades que contradigan el sentido religioso.

El prelado explicó que las actividades comenzarán con el Domingo de Ramos, que recuerda la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén.

Indicó que el Jueves Santo se conmemora la institución de la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento del amor, mientras que el Viernes Santo se llevará a cabo el tradicional Viacrucis, una de las expresiones de piedad más arraigadas en el pueblo, seguido por los oficios de la Pasión y Muerte de Cristo, por la tarde.

Además, destacó que la celebración culmina con la Vigilia Pascual, la noche del Sábado Santo, donde se enciende el Cirio Pascual, se canta el Pregón Pascual y se realiza una misa solemne con múltiples lecturas bíblicas y una reflexión más amplia.

Núcleo del fervor

Asimismo, hizo un llamado a la población a vivir estos días con coherencia cristiana.

Finalmente, reiteró que la Semana Santa no es solo una tradición cultural, sino el centro de la fe cristiana, por lo que exhortó a la comunidad católica a asumirla con respeto, recogimiento y profunda participación espiritual.