Llaman al diálogo entre colectivo y Fiscalía

La diputada local del PT, Catalina Aguiar Álvarez, se pronunció respecto al bloqueo que mantiene el grupo Madres en Resistencia en el libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez, situación que ha polarizado las opiniones de la población, y llamó al diálogo entre el colectivo y la Fiscalía General del Estado.

"Creo que la colectiva está en su derecho a la libre manifestación. Considero que ellas tienen una lucha permanente en la búsqueda de justicia, en buscar a sus familiares. Hay muchos casos que ellas traen de violencia familiar, feminicidio, desapariciones de personas, y creo que han encontrado en la manifestación la vía para la escucha, para el diálogo", señaló.

Afectaciones

La legisladora reconoció que ya van varios días de bloqueo en los que la ciudadanía se ve afectada en el tránsito hacia el trabajo y la escuela, y que hay mucha molestia, "muy entendible". Sin embargo, insistió en que debe respetarse la manifestación de este grupo de mujeres.

"La Fiscalía les ha llamado al diálogo, a la concertación. Creo que entre todas y todos debemos hacer un análisis y un llamado a las Madres en Resistencia para que puedan dialogar con la Fiscalía, que pongan sus carpetas de investigación en la mesa, que manifiesten cuáles son sus inconformidades para que se resuelvan, porque a nadie le va bien tener una manifestación de tantos días, ni a ellas ni a la ciudadanía en general", expresó.

Alternativas

Aguiar Álvarez advirtió que las posturas polarizadas podrían generar reacciones como el desalojo, por lo que pidió una solución pacífica. Asimismo, recordó que el fiscal dejó dicho que no las va a desalojar y que respetará su derecho a la manifestación.

"Entonces, yo creo que aquí lo que sigue es que ellas puedan dialogar, que puedan sentarse en la mesa con la Fiscalía y manifestar cuáles son sus inconformidades, y que a partir de ahí se establezca una ruta de trabajo para la atención", concluyó.