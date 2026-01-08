Llaman ante las heladas a proteger a los animales

Luego de que se diera a conocer la muerte de un perro por las bajas temperaturas que afectan la región Altos, la directora de Ecología en San Cristóbal de Las Casas, Jade Biniza Cantú Luna, exhortó a la ciudadanía a brindar resguardo a los animales durante esta temporada de heladas.

En un comunicado, señaló que las temperaturas han descendido por debajo de los cero grados, lo que representa un riesgo para las animales y mascotas.

Riesgos

Asimismo, informó que las bajas temperaturas y el secado de la vegetación, incrementan la probabilidad de incendios forestales y de pastizales.

Por lo que pidió a la población mantenerse alerta y reportar de inmediato cualquier conato de incendio a la línea de emergencias.

Precisó que desde la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, realizan recorridos y verificaciones constantes para identificar zonas con mayor vulnerabilidad, a fin de implementar acciones preventivas y reducir riesgos para el entorno natural y la población.

Cabe señalar que la ciudad de San Cristóbal continúa registrando heladas con temperaturas bajo cero, lo que pone en riesgo a los animales.

POBLACIÓN

