Llamarán a periodo extraordinario de sesiones en el Congreso

El presidente de la Mesa Directiva, Luis Ignacio Avendaño, anunció que solicitará inmediatamente a la Comisión Permanente la instalación de un periodo extraordinario de sesiones del Pleno de la LXIX Legislatura del Congreso del Estado, para atender temas que por su naturaleza son de urgente resolución. El legislador no quiso adelantar el calado de los temas pero, adelantó, son proyectos que buscan garantizar un estado de paz, seguridad y desarrollo, por lo que la totalidad de los diputados locales serán llamados para sesionar en próximas fechas.