Llega a Cuba con el velero Astral, la barca Lacandona

Una pequeña lancha llamada Lacandona viajó a Cuba como parte de la embarcación y de la tripulación del velero Astral, que el domingo llegó a la isla con ayuda humanitaria de grupos de solidaridad europeos, informó el capitán Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“En estos días, una organización hermana en la lucha por la vida, la española Open Arms, Brazos Abiertos, desembarca en las costas de Cuba para entregar apoyos necesarios para el pueblo cubano. No llevan consignas, demandas, exigencias, condicionamientos ni posiciones; llevan equipo de energía solar y medicinas para un hospital”, agregó.

Dijo que en el velero Astral viajó también “como un elemento más de su embarcación y tripulación, una pequeña lancha llamada Lacandona, familiar de los cayucos que a bordo de la montaña cruzaron hace cinco años el Atlántico a contrapelo de la historia para hermanar la rebeldía que no conoce fronteras”.

Señaló que “así como la pequeña Lacandona es hermana menor del Astral y es el más pequeño navío que rescata a náufragos de las guerras militares, económicas y raciales, nuestra palabra y práctica es una más de la gran familia de quienes reconocen como necesaria, urgente e impostergable la lucha por la vida. La más pequeña, cierto, pero parte también del todo”.

Lo anterior fue dicho por el capitán Marcos, al inicio de las actividades del Semillero Guerra contra la Humanidad. (Las poblaciones y la naturaleza bajo asedio), que se realizará en San Cristóbal de Las Casas, del 20 al 25 de julio.