Llega a San Cristóbal “El Tribunal va a tu Escuela”

La Facultad de Derecho, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), recibió al Poder Judicial del Estado de Chiapas, en el marco del programa “El Tribunal va a tu Escuela”.

La universidad informó que esta es una iniciativa que fortalece el acercamiento entre las instituciones encargadas de impartir justicia y las nuevas generaciones de profesionales del derecho.

Durante la jornada académica, los estudiantes tuvieron la oportunidad de dialogar con integrantes del Poder Judicial, conocer de primera mano sus funciones y reflexionar sobre la importancia de la ética pública, la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción en el ejercicio profesional.

Reconocieron especialmente la participación de José Luis Baltazar Argüello, director del Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial.