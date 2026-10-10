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Llega a San Cristóbal “El Tribunal va a tu Escuela”

Octubre 10 del 2026
Esta es una iniciativa que fortalece el acercamiento entre las instituciones y los estudiantes. Cortesía
Esta es una iniciativa que fortalece el acercamiento entre las instituciones y los estudiantes. Cortesía

La Facultad de Derecho, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), recibió al Poder Judicial del Estado de Chiapas, en el marco del programa “El Tribunal va a tu Escuela”.

La universidad informó que esta es una iniciativa que fortalece el acercamiento entre las instituciones encargadas de impartir justicia y las nuevas generaciones de profesionales del derecho.

Durante la jornada académica, los estudiantes tuvieron la oportunidad de dialogar con integrantes del Poder Judicial, conocer de primera mano sus funciones y reflexionar sobre la importancia de la ética pública, la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción en el ejercicio profesional.

Reconocieron especialmente la participación de José Luis Baltazar Argüello, director del Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial.

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