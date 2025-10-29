Llega a San Cristóbal la Caravana Rosa

Este martes fue inaugurada las Jornadas de la Caravana Rosa en la terminal ADO de San Cristóbal de Las Casas, para la detección temprana del cáncer de mama.

La iniciativa es impulsada por Mobility ADO, en colaboración con Fucam, y cumple 14 años recorriendo el país para acercar servicios médicos gratuitos a mujeres.

En el acto se informó que la mastografía es una herramienta fundamental para la detección temprana del cáncer de mama, capaz de identificar lesiones antes de que sean palpables.

Se dio a conocer que en Chiapas, la incidencia de esta enfermedad alcanza los 11.5 casos por cada 100 mil mujeres, lo que subraya la importancia de fomentar una cultura de prevención y autocuidado.

María de los Ángeles Díaz Mayo, coordinadora del área de Atención Ciudadana del DIF, destacó que “estas iniciativas brindan a las mujeres la oportunidad de acceder de manera segura y gratuita a dos servicios vitales: la exploración clínica profesional y la mastografía. No hay excusas cuando se trata de nuestra salud.”

La unidad móvil de mastografía permanecerá instalada en la terminal ADO los días 28, 29 y 30 de octubre, de 8:00 a 17:00 horas, ofreciendo atención directa y gratuita, sin necesidad de registro previo.