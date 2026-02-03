Llega al TecNM el programa Mujer Segura

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Cintalapa se suma al trabajo coordinado con la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género (Semuigen) mediante la entrega de relojes del programa Mujer Segura: Presiona, Activa y Alerta, una iniciativa orientada a la prevención, protección y fortalecimiento de la seguridad de las mujeres.

Durante el evento, Olga Luz Espinosa, directora general del TecNM Campus Cintalapa, destacó la relevancia de impulsar acciones que contribuyan a la construcción de entornos seguros y a la promoción de una vida libre de violencia.

Estrategias estatales

Señaló que este programa se enmarca en las políticas públicas impulsadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en articulación con las estrategias estatales orientadas a fortalecer la seguridad y el bienestar integral de las mujeres en Chiapas.

La entrega de los dispositivos representa una herramienta preventiva que permite a las usuarias activar alertas de auxilio de manera inmediata, reforzando los mecanismos de atención y respuesta ante situaciones de riesgo.

Presentes

El acto fue presidido por la titular de la Semuigen, Marian Vázquez González, y contó con la presencia de autoridades académicas y municipales, quienes refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada en favor de la seguridad, la igualdad y la dignidad de las mujeres.

Con estas acciones, el TecNM Campus Cintalapa reafirma su compromiso social y su participación activa en iniciativas que promueven una comunidad más segura e incluyente. Juntas y juntos seguimos avanzando por la seguridad y la dignidad de las mujeres.