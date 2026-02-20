Llega BC Internacional a SCLC

Integrantes de la denominada BC Internacional, banda formada por músicos, cachiporristas con bastón (bailarinas) y artistas salvadoreños y guatemaltecos, se presentaron el pasado jueves en San Cristóbal de Las Casas.

Con tambores, trompetas, el baile de las cachiporras y trajes tradicionales, los centroamericanos llamaron la atención de las personas que se encontraban en el centro de la ciudad.

El recorrido inició después de las 12:00 horas desde el Arco de El Carmen y concluyó en el parque central, donde ofrecieron una presentación ante decenas de asistentes.

José Pacheco, representante del grupo, informó que la gira comenzó hace tres días con una presentación en Tapachula; el miércoles estuvieron en Villa Corzo y este jueves en San Cristóbal.

Objetivo

“Somos un programa musical centroamericano compuesto por El Salvador y Guatemala. El objetivo es representar a ambos países con las estampas folklóricas, bailes, trajes y música”, señaló.

Detalló que el grupo está integrado por jóvenes, hombres y mujeres, de entre 13 y 22 años. “Somos 180 integrantes, pero ahora solo vinimos noventa, porque hay menores de edad y es más difícil que salgan del país”, explicó.

Agregó que en sus presentaciones incluyen bailes folklóricos, bailarines de carnaval, cachiporras con bastón, bailarinas y la banda musical. “En El Salvador son populares y se les conoce como bandas de paz”, comentó.

Indicó que no es la primera vez que visitan Chiapas, ya que anteriormente acudieron a la región zoque; sin embargo, es la primera ocasión que se presentan en la ciudad coleta. “El mexicano es muy cálido, siempre hemos sido bien recibidos. San Cristóbal es muy bonita; es una de las ciudades favoritas”, expresó.

Orquesta

“Estamos transportando la cultura a través de la música, de esta banda de paz como se le dice en El Salvador o banda musical en Guatemala. Es una pequeña orquesta andante con diferentes músicos, edades y registros, con trompetas, trombones, saxofones y percusión”, afirmó.

Ensamble

Por su parte, Lucía Menjívar, coordinadora de la banda Nidito Tibio del departamento de Chalatenango, en El Salvador, señaló que se trata de un ensamble conformado por 50 músicos y 20 cachiporras.

Pacheco adelantó que su próximo viaje será a Colombia y que en noviembre viajarán a Cancún, Quintana Roo.