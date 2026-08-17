Llega cacao fino del Soconusco a Bélgica

Productores de cacao fino del Soconusco enviaron 16 toneladas de producción especializada a Bélgica, en un embarque que cruzó el océano Atlántico con destino a la ciudad de Amberes, donde será destinado al mercado europeo de chocolates de especialidad.

El producto, de origen cien por ciento chiapaneco, fue sometido a un proceso de fermentación, considerado fundamental para desarrollar las características de sabor y aroma que requiere la elaboración de chocolate de alta gama.

Jorge Aguilar Reyna, director comercial del Centro de Agroecología San Francisco de Asís (Casfa), informó que este representa el cuarto embarque realizado durante 2026, con el cual suman ya 64 toneladas de cacao exportadas durante el año.

Proceso especial

Explicó que no se trata de cacao convencional, sino de grano fermentado mediante procesos especializados que permiten a los productores acceder a mercados de mayor valor y mejorar sus ingresos.

“La fermentación es un proceso que contribuye al desarrollo del sabor y la acidez del grano; es esencial para atenuar la acidez y hacer surgir el aroma. Hasta se ha llegado a decir que sin fermento no hay chocolate”, explicó.

Aguilar Reyna detalló que el valor agregado se encuentra precisamente en este proceso bioquímico, mediante el cual la pulpa azucarada que recubre el grano se transforma primero en ácido láctico y posteriormente en ácido acético. Con ello, la semilla reduce su amargor y desarrolla precursores de aroma buscados por los chocolateros europeos.