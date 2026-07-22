Llega Caravana de la Salud

Con el propósito de acercar los servicios médicos gratuitos y fortalecer las acciones de prevención y atención en beneficio de las familias, llegó a la ciudad de Teopisca la Caravana de la Salud.

Las unidades médicas se encuentran instaladas en el parque central del municipio, donde estarán brindando durante esta semana diversos servicios de salud gratuita a la población.

Al acto inaugural asistieron Tatiana Rodríguez Arreola, directora del Hospital IMSS-Bienestar Teopisca y Natalia Lizeth Cantoral Hernández, encargada de la Caravana de la Salud, entre otras.

Las autoridades reafirmaron el compromiso de trabajar de manera coordinada con las instituciones del sector Salud para acercar servicios de calidad a la población, promoviendo la prevención de enfermedades, la atención oportuna y el bienestar de las familias del municipio.

Finalmente, mencionaron que con estas acciones se fortalece el acceso a la salud, priorizando la atención integral de quienes más lo necesitan y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los teopisquenses.