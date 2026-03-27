Llega caravana de migrantes a Villa Comaltitlán

Bajo los inclementes rayos del sol tras cruzar el puesto de control integral Cerro Gordo, los integrantes de la denominada caravana “Génesis”, arribaron la tarde de este jueves a la población de Villa Comaltitlán.

De acuerdo con los reportes de paramédicos de Protección Civil, más de cien han sido atendidos por deshidratación, golpes de calor y ampollas en los pies.

Los extranjeros originarios de Haití, Cuba, Venezuela, Centroamérica y extracontinentales, partieron de Tapachula el pasado martes por la noche ante la falta de respuestas a sus peticiones de regularización de estancia y de asilo por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Escala

Este jueves por la madrugada partieron del domo del barrio Guadalupe en el municipio de Huixtla en donde habían pernoctado, para tratar de llegar a Escuintla, aunque por las condiciones del clima decidieron hacer una escala en Villa Comaltitlán.

El contingente está integrado por entre 400 y 500 personas, quienes señalan que buscan regularizar su situación en México e ir a otros estados del país en donde puedan contar con empleo, ya que en Chiapas no hay oportunidades.

El Gobierno Federal ha informado que han propuesto documentarlos y conseguirles empleo en estados del sureste del país, pero seguirán caminando para tratar de llegar a la Ciudad de México.