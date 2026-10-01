Llega caravana migrante a Escuintla

A pesar de las molestias de la población local, integrantes de la caravana migrantes “Fe y Esperanza en Dios” se instalaron en la Unidad Deportiva de Escuintla, a donde arribaron la tarde de este miércoles.

Tras permanecer en Huixtla por más de 24 horas, durante la madrugada partieron nuevamente en su caminar hacia el norte del país, cruzando sin problemas el puesto de control migratorio y aduanal Cerro Gordo.

Patrullas de la Guardia Nacional, del grupo Beta Sur y de Protección Civil custodian en el recorrido a los extranjeros para evitar accidentes, ya que caminan de noche por la carretera.

Esta caravana está conformada principalmente por personas de Honduras, aunque se le han sumado de Guatemala, El Salvador, Ecuador, Venezuela y Cuba, quienes buscan cruzar territorio nacional.

La organización The Save Children informó que ha brindado atención a familias, entre ellas niñas, niños y adolescentes que viajan en el grupo, a quienes se les ha proporcionado ayuda.

“Las largas caminatas les han dejado lesiones, ampollas, dolor muscular, deshidratación y un cansancio que no termina”, indicó.

Por ello ha entregado kits de alimentación, de higiene y kits especiales para niñez, a quienes se les brinda protección.