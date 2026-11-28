Personal de Protección Civil y de Salud brindaron atención a decenas de migrantes de la caravana "Dios con Nosotros, Unidad y Esperanza", que este viernes arribaron al municipio de Escuintla.

Estos fueron ubicados en el centro deportivo Salomón González Blanco, a donde llegaron agotados por las largas caminatas, las inclemencias del tiempo y las altas temperaturas, además del riesgo de ir sobre la carretera.

Algunos van en bici

Son unos 200 migrantes de distintas nacionalidades, principalmente centroamericanos que permanecen en la caravana, entre ellos familias completas que llevan a sus hijos hasta en carriolas o usan bicicleta.

Ante el agotamiento que presentan, explicaron que permanecerán en este poblado descansando al menos 24 horas, para poder continuar en la ruta que han seguido los otros grupos por la costa chiapaneca.

Algunos deciden desistir

Estos han señalado que su objetivo es llegar a los Estados Unidos, aunque algunos por las condiciones en que se encuentran están decidiendo entregarse a las autoridades o quedarse en el país, aunque no en Chiapas.