Llega caravana migrante a Huixtla

Cientos de migrantes partieron desde Tapachula por la noche y tras llegar a Huehuetán, descansaron unas horas y siguieron este miércoles hacia Huixtla en su intento por llegar a la Ciudad de México.

La falta de atención del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), los obligó a organizarse para abandonar la ciudad, en donde dicho por ellos, carecían también de oportunidades de trabajo, pero sobre todo, no les garantizan su estancia legal.

Custodiados por elementos de corporaciones policiacas y de organismos de prevención, los migrantes que conforman la caravana “Génesis”, bajo los inclementes rayos del sol han caminado sobre la carretera Costera.

Después de varias horas de camino, los migrantes llegaron por la tarde al domo del barrio Guadalupe, ubicado a un costado del río Huixtla, en la salida hacia Villa Comaltitlán, para descansar.

Se dijo que estos podrían partir en las próximas horas siguiendo la ruta costera, aunque las altas temperaturas hacen más difícil su caminar.

Son entre 400 y 500 los extranjeros, haitianos, cubanos, venezolanos y centroamericanos, son los que participan en lo que es la primera caravana migratoria de este año.

Elementos del Grupo Beta y del Instituto Nacional de Migración (INM), también se acercaron para dialogar con ellos y ofrecerles atención, aunque estos insisten en querer abandonar la región para asentarse en otros estados del país en donde tengan mejores oportunidades de empleo para ellos y sus familiares.