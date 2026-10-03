Llega caravana migrante a Mapastepec

Tras caminar más de 140 kilómetros desde la frontera de Suchiate, los integrantes de la caravana “Fe y Esperanza en Dios” arribaron a Mapastepec; en las próximas horas continuarán la ruta hacia el norte del país.

Unos en bicicletas y otros jalando carriolas con sus hijos, llegaron hasta el domo del barrio Santa Cruz, en donde reciben ayuda de Protección Civil y organismos no gubernamentales, ya que algunos presentan complicaciones de salud.

Las inclemencias del tiempo por las lluvias y altas temperaturas, así como caminar por las noches, ha afectado a algunos de ellos, quienes persisten en su intento por cruzar territorio mexicano.

Testimonio

De acuerdo con el hondureño Alejandro Vázquez, hasta el momento en ninguno de los poblados en donde han hecho paradas han acudido elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) para ofrecerles algún documento de regularización de estancia en territorio mexicano.