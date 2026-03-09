Llega Chiapanequidad a San Cristóbal

Se realizaron con éxito los cursos “Itinerantes de la Chiapanequidad” en instituciones educativas de San Cristóbal de Las Casas, con el objetivo de fortalecer la identidad y las tradiciones culturales en el municipio.

Se dio a conocer que las actividades estuvieron dirigidas a estudiantes de nivel secundaria, promoviendo el conocimiento y orgullo por la cultura chiapaneca.

El miércoles 3 de marzo, el curso se realizó en la Escuela Telesecundaria 1472 “José María Pino Suárez”, ubicada en la comunidad Las Peras, donde participaron alumnos de primero, segundo y tercer grado.

Las jornadas formativas se llevaron a cabo en la Escuela Secundaria del Colegio Tepeyac, ubicada en avenida General Utrilla No. 25, los días martes 2 y jueves 4 de marzo, con la participación de estudiantes de los mismos grados.

Concepto

Durante las sesiones se explicó el concepto de “Chiapanequidad”, resaltando los valores, tradiciones y elementos que conforman la identidad cultural del estado.

Como parte de las actividades, se realizaron dinámicas lúdicas para reforzar las tradiciones chiapanecas mediante el uso de juguetes tradicionales como la lotería, el balero, el trompo y el yoyo.