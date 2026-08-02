Llega Chucho Móvil a la colonia Paso Limón

El presidente municipal Ángel Torres, acompañado por el director de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, José María González, encabezó una nueva jornada de Chucho Móvil en la colonia Paso Limón, donde familias acudieron con sus perritos y gatitos para recibir servicios veterinarios gratuitos.

Esterilización sin costo

Como parte del Plan Tuxtla 4T, el gobierno municipal acerca vacunas antirrábicas, desparasitación y esterilización sin costo, impulsando una política pública que, como nunca en administraciones anteriores, prioriza el bienestar de los animales de compañía, la salud pública e impulsa una cultura de tenencia responsable.

Protección animal

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Tuxtla, a través de la Secretaría de Salud (SSA), protege la salud de las familias, se previenen enfermedades, se fomenta el cuidado responsable de las mascotas y se fortalece una ciudad más humana y solidaria.

En esta Nueva ERA, dijo el alcalde, Tuxtla avanza con justicia para los animales, bienestar social y un gobierno cercano a la gente.