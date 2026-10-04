Llega cuerpo de Alberto Patishtán a El Bosque

El cuerpo del profesor y activista tsotsil, Alberto Patishtán Gómez llegó la mañana de este sábado a su natal El Bosque, para ser velado por familiares y amigos y después enterrado en el panteón de ese municipio situado en el norte de Chiapas.

Roberto Paciencia Cruz, quien estuvo preso junto con él, dijo que la carroza fúnebre procedente de la Ciudad de México arribó a las 9 y media de la mañana a la casa en la que vivió Patishtán Gómez.

Agregó que unas cien personas esperaban desde anoche la llegada del cuerpo. “Lo recibieron con mucho dolor en el alma. Con mucho llanto. Duele mucho su parida, pero es parte de la vida”.

El indulto

Comentó que según lo programado por su familia, Alberto Patishtán, quien fue indultado en 2013 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto después de permanecer 13 años en la cárcel, será sepultado el domingo alrededor del mediodía.

Paciencia Cruz, tsotsil originario del municipio de Chenalhó, recordó cuando ambos estuvieron presos en el penal ubicado en el municipio de San Cristóbal de Las Casas y Alberto le enseñó a luchar.

Fue un ejemplo

“Gracias a él seguimos su ejemplo y eso no se va a acabar. Simplemente vamos a cerrar una página más y vamos a seguir luchando y caminando como nos enseñó el profe”, comentó.

Señaló que “gracias a su lucha muchos indígenas obtuvieron su libertad; en 2013 fueron liberados junto con Alberto, los 7 integrantes de la agrupación llamada Solidarios de la voz de El Amate. Yo fui liberado en octubre de 2016, después de tres años y cuatro meses de prisión. Varios presos encarcelados injustamente, salieron en esa época”.

Alejandro Díaz Sántiz, quien también estuvo preso junto con el activista, dijo que “me siento muy triste saber que se fue el compañero y hermano Alberto. Su espíritu de lucha seguirá y nosotros seguiremos con la lucha que él nos ha enseñado”.

Agregó: “Estoy contento porque sembró y dejó las semillas de su lucha. Me parte el corazón al saber que nuestro compañero Alberto ya no estará físicamente, pero estoy muy agradecido con él porque me enseñó a cómo defenderme y luchar”.

La lucha sigue

Díaz Sántiz, tsotsil originario del municipio de Mitontic, fue liberado en agosto de 2019, después de permanecer 20 años en prisión en diferentes penales a los que fue cambiado como castigo por su activismo.

“Cuando estuve preso hicimos una huelga de hambre de 39 días y él nos enseñó cómo hacerla. Me duele mucho, pero seguiré con mi lucha y recordaré todo lo que hizo el hermano Alberto Patishtán. Seguiremos su lucha”, manifestó.

Paciencia Cruz y Díaz Sántiz acudieron con sus familiares a El Bosque para recibir el cuerpo de Alberto, estar presentes en la velación y despedirlo.

La información sobre su fallecimiento ocurrido este viernes en la Ciudad de México a causa de una enfermedad que venía padeciendo fue difundida por la agrupación llamada Servicios y Asesorías para la Paz, Asociación Civil (Serapaz).