Llega el primer cine a Tenejapa

Kinoki Foro Cultural Independiente, espacio reconocido en San Cristóbal de las Casas, informó sobre la inauguración de una sede en Tenejapa, la cual contará con un cine de 18 plazas; este será el primero en la historia del municipio indígena.

Alberto Domínguez, coordinador general de Kinoki, resaltó la felicidad para todo el equipo integrante de dicho proyecto, así como las personas aliadas, esto en vista de haber culminado un proyecto comunitario y una demarcación especial de los Altos de Chiapas.

Alianzas

La inauguración se dio gracias a la alianza establecida con la galería de fotos “El árbol Guardian”. Por lo que se combinaron esfuerzos y se logró abrir la primera sala de cine.

“Ya tenemos algunos años yendo con el proyecto de Ocote. Habíamos también ido con algunas funciones allá a la plaza de Tenejapa y creemos que se ha estado trabajando por ahí, nos llenó el alma también cada vez que vamos y muchos niños, muchas niñas, la población muy interesada” expresó.

Domínguez consideró existe un gran entusiasmo de parte del municipio tseltal para el cine; pese a que en su mayoría no habla ni lee español. Al mismo tiempo, Tenejapa es cuna de diferentes personas expositoras de fotografía, pintura y música.

Redes ciudadanas

El coordinador, al ser cuestionado del por qué las grandes empresas de cine no habían llegado al municipio, consideró que la llegada de la primera sala de cine no pudo haber sido de otra forma que a través de las redes ciudadanas, esto porque los “cinesotes” no voltean a ver a esta población.

“Kinoki está dentro del circuito de cine que le dicen alternativo, tenemos estrenos nacionales. Y también lo estamos compartiendo con realizados de Chiapas y México para que proyecten aquí”, añadió.

La sala cuenta con 18 asientos, una pantalla profesional y un sonido 5.1, donde se esperan proyecciones todos los viernes cinco y siete de la tarde. La primera será sobre cine local y la segunda algún estreno nacional.

“Hemos recibido muchas palabras de aliento, lo cual nos llena el corazón y sobre todo de aliento de ahí mismo en Tenejapa y contentísimos, contentísimas de poder hacerlo esto posible. La familia Girón fue pieza clave para culminar este proyecto” finalizó.