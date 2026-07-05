Llega electromovilidad con rezago a Chiapas

Chiapas y el sureste presentan un rezago en materia de electromovilidad en comparación con el norte y centro del país, así lo aseguró Luis Gutiérrez Reyes, director general de financiamiento y apoyo de la Secretaría de Economía federal, aunque afirmó que esta situación podría cambiar con la llegada de nuevas opciones de transporte sustentable.

El funcionario federal señaló que, si bien en todo el país el avance hacia el transporte limpio es lento, en el sur del país se encuentra en una condición más desfavorable.

Mencionó que uno de los factores que obstaculiza el desarrollo de la electromovilidad es la escasa infraestructura de estaciones de carga públicas, lo que obliga a los usuarios a cargar sus vehículos en sus hogares.

Red de electrolineras

En ese sentido, explicó que el proyecto presentado en Tuxtla de una empresa mexicana fabricante de autobuses eléctricos contempla el establecimiento de una red de electrolineras que no solo daría servicio a los autobuses, sino también a automóviles particulares, lo que contribuiría a acelerar la transición energética en la entidad.

Gutiérrez Reyes detalló que la iniciativa forma parte del Plan México impulsado por la presidenta, que considera a la electromovilidad como uno de los sectores estratégicos para reducir la dependencia de importaciones y elevar el contenido nacional.

Destacó que la empresa en cuestión cuenta con el distintivo Hecho en México y produce sus unidades en territorio mexicano, aunque es la primera vez que presenta sus soluciones en el sureste del país.

El director general subrayó que el modelo de negocio planteado no exige a los concesionarios la compra de las unidades, sino que opera mediante un esquema de arrendamiento financiero en el que el vehículo se paga con el ingreso del pasaje.