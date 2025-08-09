Llega en barco balasto para Línea K del Interoceánico

Con 37 mil 735 toneladas de balasto que servirá para los trabajos de construcción de la Línea K del ferrocarril Interoceánico, arribó a Puerto Chiapas el buque granelero MV SSI Prudent, uno de los más grandes en su tipo.

Este es el segundo arribo, que deja de manifiesto la capacidad del puerto para recibir a embarcaciones de gran calado, informó la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona).

Mantenimiento constante

Precisó que ello se logra gracias al mantenimiento constante de la infraestructura y la seguridad en las áreas de navegación.

Tras el arribo, se procedió a realizar la descarga del balasto, que está destinado para los trabajos del ferrocarril, el cual es uno de los proyectos logísticos más importantes del país.

Asimismo, estableció que Puerto Chiapas se consolida como un importante centro logístico de la frontera sur, que avanza hacia un futuro más competitivo y conectado.

Capacidad de recepción

Insistió en que es una demostración de la capacidad de recepción de este tipo de buques, lo que marca una de las operaciones más relevantes en el recinto portuario.

El pasado 5 de agosto, Puerto Chiapas había recibido el buque granelero MV Nomadic Hjellestad, que procedía de Topolobampo, Sinaloa, el cual descargó 10 mil 969 toneladas de maíz.