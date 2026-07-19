Llega la justicia social a El Bosque: Torres

“El presidente Ángel Torres está cumpliendo su palabra con el arranque de esta obra, pues habían pasado administraciones municipales y nadie nos había escuchado”, expresaron los habitantes del fraccionamiento El Bosque al ser testigos del banderazo de arranque de la avenida Primavera.

Responsabilidad

En este marco, el alcalde afirmó que la realización de esta obra es obligación, responsabilidad, pero sobre todo, lo que las familias se merecen desde hace muchos años. Dijo que la justicia social y el mejoramiento de la calidad de vida es precisamente la continuidad de la Cuarta Transformación.

Programa

Destacó que el proyecto es parte del programa Calles Felices que contempla pavimentación con concreto hidráulico, banquetas, jardineras, guarniciones, señalética, alumbrado público y adicionalmente pintura en la fachada de las viviendas, entre otras acciones y mejoras complementarias.