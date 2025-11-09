﻿﻿
Llega la justicia social a El Jobo; una vialidad más

Noviembre 09 del 2025
Ángel Torres, alcalde tuxtleco, al momento del corte del listón. Cortesía
Después de muchos años de espera, las familias del ejido El Jobo cuentan con una vialidad más, pues el presidente Ángel Torres Culebro llegó hace un par de meses a prometer la pavimentación de una vialidad y este sábado asistió a la inauguración.

Al cortar el listón inaugural de la pavimentación de más de 220 metros lineales, el alcalde capitalino, acompañado por vecinas y vecinos, destacó que con el programa Calles Felices se busca mejorar la infraestructura vial y fortalecer el bienestar de las familias tuxtlecas.

Estas acciones, dijo, reflejan el compromiso de su gobierno por llevar justicia social a las colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos, que durante años permanecieron en el abandono.

Hoy las y los habitantes de El Jobo cuentan con una calle integral, con banquetas, jardineras, alumbrado, rejilla pluvial, red de agua potable, drenaje y adicionalmente se pintaron las fachadas de las viviendas.

Al evento asistieron las regidoras Fredegunda Alegría, Paola Aguilar y el regidor Antonio Mayorga; los secretarios de Desarrollo Social y Educación, y el Servicio Municipal, Mauricio Astudillo y Horacio Gómez, respectivamente, así como el líder de los ejidatarios, José Antonio Chai Jiménez, y el coordinador general de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez.

