Llega la justicia social a la colonia Montecristo

Al realizar un recorrido de seguimiento a la construcción de una calle de 345 metros lineales en la colonia Montecristo, en el ejido Terán, el presidente Ángel Torres destacó que con el programa Calles Felices la justicia está llegando a las colonias de la capital, principalmente a aquellas que estuvieron en el olvido por muchos años.

Acompañado del representante de ejidatarios de Tuxtla Gutiérrez, José Antonio Chai Jiménez, el alcalde capitalino destacó la importancia de contar con calles dignas, seguras y de calidad, en beneficio de niñas, niños, personas adultas mayores y con discapacidad, así como de todas las familias.

Aunado a que con esta obra se mejorará la conectividad, movilidad e imagen urbana, el presidente Ángel Torres resaltó que se está cumpliendo un compromiso más y el sueño de las y los habitantes.