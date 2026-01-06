Llega la justicia social a Patria Nueva

El presidente municipal, Ángel Torres, inauguró la pavimentación de la calle Caoba Sur, entre las avenidas Laurel y La Ceiba, en la colonia Patria Nueva, una obra que consta de más de 240 metros lineales con concreto hidráulico, red de drenaje, agua potable, alumbrado público, señalética y pintura en la fachada de las viviendas.

Al señalar que con esta obra se optimiza la conectividad, la movilidad e imagen urbana, pero sobre todo, se mejora la calidad de vida de las y los habitantes, el alcalde Ángel Torres señaló que también se atiende una demanda histórica y se hace justicia social a las familias.

En el marco de la inauguración, Ángel Torres estuvo acompañado de las y los vecinos, así como de la regidora Fredegunda Alegría, el secretario de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Astudillo, y el coordinador General de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez.