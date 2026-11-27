El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que mediante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Chiapas, vigilan los efectos de la primera tormenta invernal y de la masa de aire ártico que impulsa al frente frío número ocho, el cual podría generar lluvias en la entidad, pero mayormente condiciones de bajas temperaturas.

Estimaciones

El SMN informó que predominarán las condiciones de cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales en las regiones Norte, Selva y Centro de Chiapas, mismas que podrían originar el incremento de los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Asimismo, se da un seguimiento prioritario a las regiones Valles Zoque (Cintalapa y Jiquipilas), Frailesca (Villaflores y Villa Corzo) e Istmo-Costa (Arriaga, Tonalá y Pijijiapan).

Durante la tarde, se prevé un ambiente templado a cálido, con un evento de “norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora observados mediante el radar meteorológico, el cual se emplea para la medición y seguimiento de fenómenos atmosféricos constituidos por agua, en forma de lluvia, granizo y nieve principalmente.

Factores

Todas estas condiciones son generadas por la interacción entre un evento de norte y la primera tormenta invernal, derivado de los efectos del frente frío número ocho.

Se recomienda asegurar techos, láminas y objetos que puedan ser desplazados por el viento. Evitar permanecer cerca de árboles, postes, estructuras débiles o anuncios espectaculares. No ingresar al mar y suspender actividades de pesca y navegación mientras prevalezcan estas condiciones, además de utilizar ropa para el frío.