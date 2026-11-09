Llega nueva caravana migrante a Tapachula

Tras ingresar a territorio mexicano por el puente internacional Rodolfo Robles y pernoctar en la población fronteriza de Metapa de Domínguez, este domingo arribó a Tapachula la caravana “Dios con Nosotros”, quienes se establecieron en el parque Bicentenario.

Son cientos de personas originarios de Honduras, El Salvador, Guatemala y Haití, los que participan en este éxodo, quienes buscarán continuar hacia el norte de México, ya que la intención de la mayoría es llegar a los Estados Unidos.

Mujeres, hombres y niños, permanecen descansando mientras que se anunció que otros grupos de centroamericanos vienen en camino para sumarse a esta caravana que sería la quinta en menos de tres meses.

La violencia, inseguridad, falta de oportunidades laborales y económicas, son las causas principales que los orillan a abandonar sus lugares de origen, según explicó Cristhoper Mérida, de Honduras.

Además muchos ya estuvieron en Estados Unidos y ahora con la derrota en las elecciones intermedias de Donald Trump, consideran que podría cambiar la política migratoria y ello les daría nuevas oportunidades.

En Tapachula los migrantes de esta caravana esperarán a reorganizarse y de esa manera, determinarán la salida hacia el centro del país, tal como ha sido el recorrido de miles de migrantes extranjeros, aunque en este caso no se están presentando ante las autoridades para solicitar su regularización en territorio mexicano.