Llega nuevo secretario con “mucha experiencia”

El director de Atención a Sindicatos de la Secretaría General de Gobierno, Óscar López Andrade, aseguró que el nuevo secretario de Gobierno del Estado, Jorge Enrique Hernández Bielma, es un funcionario con amplia experiencia, que conoce el servicio público y el Poder Legislativo y que cuenta con la confianza del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

En entrevista, explicó que desde su área la representación del secretario se basa en mantener el diálogo con las organizaciones. “Mientras existan puentes, todo conflicto se puede solucionar”, y señaló que la posición del funcionario es ser respetuoso en decisiones de las organizaciones.

Transportistas

Sobre el trabajo con el sector transportista, López Andrade indicó que la Secretaría de Movilidad y Transporte, encabezada por Albania González Pólito, trabaja en coordinación con la Secretaría General de Gobierno y con la dependencia de seguridad.

Atribuyó la labor del gobernador que existan “caminos seguros, carreteras seguras”, lo que, dijo, está “a la luz del día” y fortalece al transporte de carga y de personas.

Respecto al magisterio, comentó que se trata de un sector muy grande y que la atención se da mediante una mesa que encabeza la Secretaría de Educación, a cargo de Roger Mandujano, con el subsecretario Alfredo Ramírez.

La Secretaría General de Gobierno, precisó, participa como coadyuvante. Añadió que los grupos que acuden a la sede del Ejecutivo son escuchados, por instrucción del gobernador de atender a todos.

Para concluir, reiteró que Hernández Bielma tiene “muchos años de trayectoria” y goza de la plena confianza del mandatario estatal.