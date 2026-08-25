Llega Oficina Móvil del SAT a Tapachula

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) desplegará esta semana una de sus unidades itinerantes en el municipio de Tapachula, como parte del programa nacional de atención a la ciudadanía en materia fiscal.

La Oficina Móvil se instalará hasta el 28 de agosto en el Centro Multiservicios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), ubicado en libramiento Sur Poniente sin número, colonia Los Naranjos, con un horario de atención de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y viernes de 9:00 a 15:00 horas.

El módulo de Tapachula es una oportunidad para los habitantes de la región Soconusco, quienes podrán acceder a servicios sin necesidad de trasladarse a oficinas centrales.

Servicios

Entre los trámites que se ofrecerán de manera gratuita y sin previa cita destacan la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la generación y renovación de la e.firma (antes firma electrónica), la emisión de la Constancia de Situación Fiscal (CSF) y orientación fiscal general.

Las autoridades fiscales recomiendan a los contribuyentes aprovechar esta cercanía para regularizar su situación o actualizar sus datos, en especial a quienes realizan actividades comerciales, agrícolas o de servicios en la zona.

La instalación del módulo en las instalaciones de la Comar también facilita el acceso a población en situación de movilidad, refugiados y solicitantes de asilo que requieren incorporarse al sistema fiscal mexicano.