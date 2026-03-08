Llega otro crucero a Puerto Chiapas, el sexto en el año

Procedente de Puntarenas, Costa Rica, trayendo consigo a dos mil 125 pasajeros y 891 tripulantes, arribó este sábado a Puerto Chiapas, el crucero Island Princess.

Con bailes regionales, exposiciones de artesanías, diversas actividades culturales chiapanecas como grupos folclóricos del municipio de Mapastepec, le dieron la bienvenida a los turistas.

Es el sexto crucero de la naviera Princess Cruises que hace su arribo en lo que va del año, lo cual fortalece la actividad turística y económica de la región, estableció la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona).

Recorridos

Los turistas realizaron recorridos hacia diversas rutas, como la zona arqueológica de Izapa, la ruta del chocolate en el centro de Tuxtla Chico, el Museo Regional del Soconusco y el de Tapachula, así como la ruta del café y del plátano.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informó a su vez que se desplegó un importante dispositivo de seguridad para brindar plenas garantías a los visitantes extranjeros.

Se indicó que el crucero sigue su travesía hacia el puerto de Bahías de Huatulco, en el estado de Oaxaca, aunque su llegada a Puerto Chiapas representa un importante apoyo al turismo internacional.