Llega polvo del Sahara a Chiapas

La entidad chiapaneca se prepara para la llegada del primer pulso de polvo del Sahara de la temporada de verano, un fenómeno natural que, aunque regular, coincide con la modificación de las condiciones climáticas en la región.

De acuerdo con el servicio Meteored, durante el sábado 27 y domingo 28 de junio, se anticipan concentraciones moderadas de esta masa de aire seco y polvoriento en territorio chiapaneco, lo que podría derivar en un horizonte más opaco y cielos brumosos en varias zonas del estado.

El polvo del Sahara, conocido científicamente como Capa de Aire Sahariano, se forma al sur del desierto del Sahara y es transportado por los vientos alisios a través del Atlántico y el Caribe hasta alcanzar el sureste de México.

Fenómeno

Este fenómeno es característico de la temporada de verano, con mayor incidencia desde finales de junio hasta agosto, y suele coincidir con el periodo de la canícula, contribuyendo a la reducción de lluvias al inhibir la formación de nubes.

En Chiapas, la presencia de este polvo no representa un peligro significativo para la población debido a la baja concentración, según han señalado autoridades de Protección Civil, quienes han indicado que los efectos son principalmente visuales.

Entre los impactos más notables se encuentran los amaneceres y atardeceres con tonos rojizos, así como la disminución en la extensión de las lluvias durante el fin de semana; sin embargo, las precipitaciones que logren formarse podrían ser localmente intensas.

Ante este fenómeno, se recomienda a la población, especialmente a quienes padecen enfermedades respiratorias crónicas, evitar la exposición al aire libre y resguardarse en sus domicilios.