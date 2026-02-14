Llega programa Chuleando Tuxtla a la colonia La Salle

Desde la colonia La Salle, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, encabezó el programa Chuleando Tuxtla con trabajos de limpieza, levantamiento de cacharros, escombros y producto verde, además de atención en salud, Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), desarrollo urbano, obras públicas, protección civil, medio ambiente, entre otros temas.

Compromiso

Al reconocer la coordinación de las dependencias municipales y la gran labor de las y los trabajadores, el alcalde Ángel Torres explicó que con esta fuerza de tarea se contribuye al mejoramiento de la imagen urbana y se generan espacios públicos más agradables, en beneficio de las familias.

En esta jornada también se atendió la limpieza en el mirador Los Amorosos, un lugar muy conocido y visitado por las y los tuxtlecos. “Continuaremos con labores intensas de limpieza y mantenimiento en todos los espacios públicos” enfatizó el presidente Torres Culebro.