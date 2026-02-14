﻿﻿
Llega programa Chuleando Tuxtla a la colonia La Salle

Febrero 14 del 2026
Suman 394 manzanas atendidas en 19 colonias de la capital chiapaneca. CP
Desde la colonia La Salle, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, encabezó el programa Chuleando Tuxtla con trabajos de limpieza, levantamiento de cacharros, escombros y producto verde, además de atención en salud, Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), desarrollo urbano, obras públicas, protección civil, medio ambiente, entre otros temas.

Compromiso

Al reconocer la coordinación de las dependencias municipales y la gran labor de las y los trabajadores, el alcalde Ángel Torres explicó que con esta fuerza de tarea se contribuye al mejoramiento de la imagen urbana y se generan espacios públicos más agradables, en beneficio de las familias.

En esta jornada también se atendió la limpieza en el mirador Los Amorosos, un lugar muy conocido y visitado por las y los tuxtlecos. “Continuaremos con labores intensas de limpieza y mantenimiento en todos los espacios públicos” enfatizó el presidente Torres Culebro.

