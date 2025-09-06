Llega programa de alumbrado a la Bienestar Social

En seguimiento a las instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el presidente municipal, Ángel Torres, y el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, encabezaron la continuidad del Programa de Mejoramiento del Alumbrado Público en la colonia Bienestar Social.

Al informar que con estas acciones se fortalece la seguridad de las familias, a través de la prevención de los delitos, el alcalde Ángel Torres explicó se instalaron y rehabilitaron 163 nuevos puntos de iluminación, logrando así una cobertura más amplia en calles y avenidas de la zona.

Finalmente, el edil capitalino reafirmó que con este programa se brinda mayor tranquilidad a las y los habitantes, reafirmando el compromiso de trabajar en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, así como con las y los tuxtlecos, para garantizar entornos más seguros.