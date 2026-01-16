Llega tercer crucero a Puerto Chiapas

Procedente de Puntarenas, Costa Rica, el crucero Coral Princess arribó este jueves a Puerto Chiapas, siendo el tercero en lo que va del mes de enero.

Con mil 913 pasajeros y 866 tripulantes, el buque considerado como uno de los “más elegantes del sector”, ingresó sin problema alguno al muelle de cruceros.

La Secretaría de Turismo del Estado y la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), afirmaron que se fortalece la actividad turística y marítima en la región de la frontera sur de Chiapas.

Actividades

Los turistas realizaron recorridos por diversas rutas, como la zona arqueológica Izapa, la finca cafetalera Argovia y las plantaciones de banano en el municipio fronterizo de Suchiate, además del centro histórico de Tapachula.

Durante todo el día, mientras prevalece el crucero en el muelle, se realizan actividades culturales para la promoción de las tradiciones regionales y chiapanecas, así como exposiciones artesanales.

Se dijo que son cuatro los cruceros que se espera que lleguen a Puerto Chiapas en este mes de enero.