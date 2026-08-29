Llegan a Chiapas cocodrilos de República Checa

Por primera vez en la historia de México y Latinoamérica, tres ejemplares de cocodrilo australiano (Crocodylus porosus), la especie más grande del mundo, han llegado a Chiapas procedentes de República Checa, como parte de una alianza internacional de conservación genética.

Los reptiles, junto con un cocodrilo moreleti nacido en Europa, fueron recibidos el pasado 17 de julio en el centro de rescate Mundo Cocodrilo, así lo reveló el biólogo Jerónimo Domínguez Laso, quien es encargado de dicho espacio.

Colaboración

Expuso que el intercambio es fruto de una colaboración de más de 15 años con el cocodrilario checo, dirigido por Miroslav, especialista en cocodrilos, que ha logrado reproducir exitosamente a varias especies en peligro de extinción.

Recordó que en 2016, Miroslav visitó Chiapas y apoyó de forma económica los inicios del proyecto mexicano.

El objetivo de la llegada de estos reptiles, dijo, es resguardar material genético de diversas especies, ante escenarios ambientales en sus regiones de origen que pudieran poner en riesgo su existencia.

Domínguez Laso explicó que los ejemplares australianos, aún juveniles, miden entre 70 centímetros y 1.10 metros, y que su comportamiento y crecimiento serán objeto de investigaciones locales.

Programa

Aclaró que los animales no serán liberados ni comercializados, sino que formarán parte de un programa internacional de conservación.

El próximo domingo 30 de septiembre, el centro ubicado en el municipio de Suchiapa abrirá sus puertas para que el público conozca a los nuevos habitantes, que se suman al caimán americano y al caimán enano ya presentes en las instalaciones.

Con esta repatriación simbólica del moreleti y la llegada del porosus, Mundo Cocodrilo refuerza su papel como un nodo clave para la educación ambiental y la investigación en el sureste de México.