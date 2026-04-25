Llegan a Chimalapa luego de 14 años sin atención

En un hecho que reafirma el compromiso con la justicia social y el acceso equitativo a la salud, la Secretaría de Salud (SSA), encabezada por Omar Gómez Cruz, llevó a cabo una brigada médica en la comunidad Guadalupe Victoria II, ubicada en la zona Chimalapa del municipio de Cintalapa.

Esta comunidad, que durante más de 14 años no había contado con atención médica, recibió servicios integrales de salud gracias a esta intervención.

Durante la jornada, se otorgaron 143 consultas médicas y se aplicaron 257 dosis de vacunas, beneficiando a niñas, niños, mujeres, hombres y personas adultas mayores, quienes hoy cuentan con atención oportuna y de calidad.

Estas acciones reflejan el compromiso de trabajar por quienes más lo necesitan, llevando servicios de salud hasta los rincones más apartados, con un enfoque de medicina social y humanista que pone al centro la dignidad de las personas, tal y como ha sido la instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.