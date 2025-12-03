Llegan adornos navideños al parque 5 de Mayo

El parque 5 de Mayo, ubicado en el lado oriente de Tuxtla Gutiérrez, fue decorado con objetos alusivos a la temporada decembrina, espacio que ha servido a la población para tomarse la foto del recuerdo.

Hay varias casas adornadas con personajes de algunas películas; se colgaron esferas, así como túneles que están iluminados, pero que lucen mejor en la noche.

Varias decoraciones

En el lugar sobresale un pino que es referente a la navidad, el cual está adornado con una estrella en la punta, esferas y arbolitos más pequeños, además de un camino que pasa a un costado.

Todos los espacios que fueron arreglados para esta temporada son idóneos para sacarse la foto del recuerdo. La población que pasa por el lugar aprovecha el espacio para disfrutar de las decoraciones.

En los alrededores del parque 5 de Mayo también fue colocado un pesebre, el cual tiene en sus costados diversos animales como vacas, burros y hasta caballos.

La decoración incluye personajes de los Reyes Magos y figuras religiosas.

Se incluyen casitas en las fueron colocados algunos sillones. Para hacer más vistoso el lugar, hay figuras de renos y hasta campanas que tienen luz en los alrededores.

La decoración abarca casi todo el parque y se pueden observar varias casas en los colores que predominan en esta época como lo es el rojo y blanco, además del verde que contrata con los árboles naturales del lugar.

Se prevé que en los próximos días la población pueda disfrutar a plenitud de las decoraciones, debido a que hasta el cierre de esta publicación aún se observan algunas vallas en la zona.