Llegan al mundo a través de una estampilla postal

En el marco de la celebración del 150 aniversario de la fundación de Villaflores, se llevó a cabo la presentación oficial de la estampilla postal conmemorativa, un acontecimiento histórico que permite proyectar la identidad, cultura y riqueza natural del municipio más allá de las fronteras.

En el acto estuvieron presentes la directora general de Correos de México, Violeta Abreu González; el secretario general de Gobierno y Mediación, Jorge Enrique Hernández Bielma; el diputado Mario Guillén Guillén; la presidenta de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Villaflores, Margarita Sarmiento Tovilla; y la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento, quienes encabezaron la presentación.

La estampilla luce la imagen del emblemático cerro Nambiyuguá, símbolo de identidad y orgullo de los villaflorenses. Con un tiraje de 300 mil ejemplares y circulación en 192 países, incluido México, esta lanzamiento postal se convierte en una embajadora de la historia de Villaflores, llevando al mundo el legado de sus raíces, sus paisajes y el arraigo de pertenecer a esta tierra. Su importancia trasciende el valor postal, pues representa un reconocimiento a la memoria de un pueblo que celebra siglo y medio de idiosincrasia y tradición.

Durante su intervención, la directora general del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), Violeta Abreu González, agradeció la oportunidad de sumarse a esta conmemoración mediante la emisión de la estampilla y destacó que, a través de ella, la belleza natural y la privilegiada diversidad de Chiapas podrán ser conocidas en distintas partes del mundo.

Con este sello conmemorativa, los 150 años de Villaflores quedan plasmados en un símbolo que viajará internacionalmente, llevando consigo la historia y el orgullo de toda una comunidad.