Llegan balastro y rieles para la Línea K

Un nuevo cargamento de 35 mil 495 toneladas de balastro y dos mil 503 toneladas de rieles, arribaron vía marítima por Puerto Chiapas.

Estos materiales sirven para la construcción de la Línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que sigue avanzando por la costa chiapaneca.

La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), dio a conocer que el buque granelero M/V African Baza ingresó al muelle sin contratiempos para iniciar la descarga.

“Este importante arribo representa el segundo buque de balastro recibido durante el mes en Puerto Chiapas”, precisó al señalar que en el anterior llegaron más de 39 mil toneladas.

Insistió que de esta manera, “se convierte en un punto logístico clave para el desarrollo de proyectos estratégicos que impulsan la conectividad y el crecimiento económico del sur-sureste de México”.

Por ello, apuntó que se continúa fortaleciendo la infraestructura del puerto.