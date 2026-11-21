La Central de Bomberos de San Cristóbal informó que logró recaudar los poco más de 130 mil pesos que se necesitaban para reparar una unidad de ataque rápido, esto a diez días de la fecha límite que estaba contemplada para el 29 de noviembre.

A través de un video, el comandante Marco Antonio Sánchez Guerrero detalló que se registraron 153 depósitos y transferencias a la empresa “Performance Customs”, ubicada en Saltillo, Coahuila, misma que ayudó a adquirir el motor en un precio menor a la media del mercado.

Asimismo, Sánchez Guerrero agradeció el apoyo de la sociedad de San Cristóbal, pero también de otras geografías como Tuxtla Gutiérrez o Tlaxcala. Pese a que la meta era de poco más de 130 mil pesos, se logró un excedente que servirá para darle mantenimiento a otra unidad marca Volvo.

Se espera que el equipo de la empresa coahuilense llegue el próximo cuatro de diciembre, quienes, junto a un equipo de mecánicos de la capital del estado, realizarán la instalación del motor, de tal forma que en la primera semana de diciembre se tenga la unidad al servicio de la ciudadanía.

Mecenas

Entre las organizaciones mencionadas por Sánchez Guerrero estuvo la Asociación de restaurantes, bares y negocios turísticos de San Cristóbal, cuya donación fue de 50 mil pesos.

José María González Zebadúa, parte de la asociación, mencionó que la unidad de ataque rápido es de primordial necesidad sobre todo en las próximas fechas decembrinas.