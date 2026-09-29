Llegan dos mil toneladas de aceite a Puerto Chiapas

Un buque tanque con dos mil toneladas de aceite arribó a Puerto Chiapas para ser descargado y trasladado a la planta del grupo empresarial multinacional Inelac.

Procedente de Guatemala, la embarcación MV Mockingbird ingresó sin problema alguno hasta el muelle de carga, con lo que se fortalece la cadena de suministro y la actividad productiva regional, según estableció la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona).

“Esta operación consolida la plataforma de intercambio comercial seguro y eficiente entre México y Centroamérica”, sostuvo el organismo.

Son siete los cargamentos de aceite con un total superior a las 16 mil toneladas que llegan a Puerto Chiapas en lo que va del año, lo que hace que esa sea una de las líneas de negocios que se consolida en la zona.

Operación

La planta de Inelac, ubicada en las cercanías del recinto portuario, desde el año 2024 empezó a recibir aceite a través de la vía marítima para su procesamiento y comercialización.

Ese complejo industrial tiene presencia en México, así como en varios países de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, con una serie de marcas de productos comestibles, entre ellos, aceites.